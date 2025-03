“Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum”: la nuova truffa che ‘corre’ su WhatsApp

TERMOLI. “Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum“.

La voce è robotica ma pare uscita da un film horror, camuffata quel tanto che basta per risultare inquietante.

È l’inizio di quella che sembra un’opportunità lavorativa, ma che in realtà si rivela una tentata truffa telefonica.

Negli ultimi giorni, diverse persone hanno segnalato di aver ricevuto chiamate simili. Il numero da cui proviene la telefonata ha un prefisso italiano, +39, un dettaglio che potrebbe indurre in errore chi la riceve. Il meccanismo è sempre lo stesso: una voce artificiale informa il destinatario che la sua candidatura per un lavoro è stata presa in considerazione e che, per ottenere maggiori dettagli, deve contattare un numero su WhatsApp.L’invito a spostare la conversazione sull’app di messaggistica è un elemento chiave della truffa.

Ci sono alcuni segnali che possono far capire che si tratta di una truffa. Se la voce della chiamata iniziale è artificiale, è già un primo indizio. Un altro segnale d’allarme è l’invito a spostare la conversazione su WhatsApp invece di procedere con un colloquio ufficiale via email o su una piattaforma aziendale. Se si riceve una chiamata simile, il consiglio è di non rispondere su WhatsApp e di non fornire alcun dato personale e soprattutto riattaccare la chiamata. È utile segnalare il numero sospetto alla Polizia Postale o ai servizi anti-truffa.

Questi tentativi di raggiro sono sempre più sofisticati, ed è fondamentale mantenere alta l’attenzione per non cadere in trappola.