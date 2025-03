Ciclista 44enne investito a San Martino, trasportato al San Timoteo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una giornata caratterizzata da numerosi incidenti stradali, uno dei quali anche mortale, quella di oggi, lunedì 24 marzo.

Purtroppo, nella serata ne è avvenuto un altro, nel territorio di San Martino in Pensilis, dove un ciclista quarantaquattrenne si è scontrato in sella alla sua bici contro un’autovetture. Soccorso dal 118 Molise, è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stato medicato per trauma facciale, escoriazioni varie e trauma alla spalla. Per fortuna, non è in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Larino.