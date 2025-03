“Estetista fai da te”: lavorava in nero e percepiva il reddito di cittadinanza

ISERNIA. I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Isernia, all’esito di complesse attività investigative hanno scoperto nel capoluogo pentro un’estetista completamente sconosciuta al Fisco, che esercitava l’attività in nero presso la propria abitazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Nel corso della perquisizione eseguita presso la residenza sono stati rinvenuti gli strumenti e l’attrezzatura necessaria per l’esercizio dell’attività di estetista, ed è stata riscontrata la presenza di una cliente.

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che, nel periodo 2021/2024, a fronte di compensi incassati in nero per complessivi 97.350 euro la responsabile ha anche indebitamente percepito, attraverso la presentazione di false certificazioni, il beneficio del Reddito di Cittadinanza per un ammontare complessivo per euro 25.850, nonché la successiva misura di sostegno sostituiva dell’Assegno d’Inclusione per euro 2.604.

Tale circostanza è stata oggetto di denuncia alla Procura e contestualmente all’Inps per la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente riscosse.

L’operazione di servizio condotta testimonia la trasversalità dell’attività repressiva della Guardia di Finanza a tutela delle entrate pubbliche nel contrasto ad ogni forma di evasione fiscale, ma anche a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche, il cui irregolare utilizzo costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico del Paese, minando il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, penalizzando l’effettivo sostegno alle fasce più deboli.