Furgone si ‘sfrena e centra’ il muro di un’abitazione

MONTENERO DI BISACCIA. Veicolo finisce contro il muro di un’abitazione a Montenero di Bisaccia. E’ accaduto stamani, in viale Europa, quasi alla fine della strada. A causare l’incidente l’inconveniente occorso all’autocarro, poiché si è tolto il freno al mezzo da lavoro. Complice la pendenza, il furgone è andato dritto contro la casa.

Per fortuna, non stava transitando nessuno in quel frangente, né in movimento e tanto meno pedoni. A farne le spese il cappotto termico dell’edificio privato, dove sono state divelte diverse piastrelle, rotta la soglia della finestra al pianterreno provocato un ‘foro’ ampio circa sessanta centimetri. La casa era stata ristrutturata da poco.

Sul posto, per i rilievi, le forze dell’ordine.