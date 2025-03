Furto d’auto a Guglionesi: rubata una Panda bianca in via Roma

GUGLIONESI. Non si arrestano i furti d’auto sulla costa molisana. Un allarme davvero preoccupante che sta mettendo in difficoltà cittadini e forze dell’ordine, costretti a fronteggiare una criminalità sempre più organizzata e sfuggente. Le utilitarie sono tra i veicoli più presi di mira dai ladri, spesso rubate per essere smontate e rivendute a pezzi o utilizzate per altri crimini.

L’ultimo episodio si è verificato nelle prime di questa mattina a Guglionesi, dove un’auto è stata sottratta in via Roma intorno alle 2. Si tratta di una Fiat Panda bianca, targa ET 944 HN, rubata davanti all’abitazione del proprietario.

Le forze dell’ordine, allertate immediatamente, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare le autorità.