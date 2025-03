Guida sotto effetti di alcol e stupefacenti: ritirate 5 patenti

CAMPOBASSO. Lo scorso sabato 22 marzo, le pattuglie della Polizia Stradale di Campobasso, coordinate dal dirigente e con l’ausilio del personale dell’ufficio sanitario provinciale della Questura, hanno attuato lungo le principali arterie della città e nelle zone della movida un servizio di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti.

Di oltre 50 conducenti controllati, 6 sono risultati positivi alla prova con etilometro ed uno di loro anche alla cocaina.

Tra i conducenti positivi all’alcol, due i giovani neopatentati: uno aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0 g/l ma inferiore a 0,5; l’altro, invece, aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, quindi ben oltre il limite stabilito dalla legge.

Per i neopatentati, per gli autisti conducenti autobus e mezzi pesanti e per i soggetti già condannati per guida in stato di ebbrezza con sentenza passata in giudicato, la normativa non prevede alcuna tolleranza, diversamente per tutti gli altri per i quali è prevista una fascia di tolleranza che va da 0 g/l fino a 0,5.

In totale, nel corso del servizio, sono state ritirate 5 patenti e sono stati decurtati 70 punti.

La fascia di età risultata più sanzionata è stata quella tra i 30 ed i 40 anni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi week end al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale.