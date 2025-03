In macchina con 3kg di droga, nei guai un giovane

ISERNIA. Nel pomeriggio di venerdì, i militari del Nor – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Isernia, hanno tratto in arresto un cittadino di origine napoletana, ritenuto, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, responsabile del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione di polizia – svolta nell’ambito di servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di spaccio di sostanza stupefacente – il ragazzo è stato fermato e controllato sulla statale 85 venafrana. Quello che doveva inizialmente essere un normale controllo alla circolazione stradale, si è tramutato in un controllo approfondito e certosino per la ricerca di sostanza stupefacente. I militari operanti, hanno sin da subito notato un forte odore di marjuana, quindi hanno perquisito il 36nne rinvenendo una busta contenente 69 grammi di hashish e 5 grammi di marjuana. Il controllo sembrava terminato e i militari stavano procedendo al sequestro della sostanza, ma l’atteggiamento nervoso del soggetto, e le chiare risposte elusive dello stesso sul dove fosse diretto, hanno spinto i carabinieri ad approfondire ulteriormente gli accertamenti. La perquisizione veicolare ha portato alla scoperta di un vero e proprio carico di droga destinato alla vendita sul territorio isernino, occultato in un classico “sistema” ricavato sotto il pianale dell’autovettura. Un piccolo sistema a doppio fondo, ricavato con un carterino posto nella parte posteriore destra del pianale, al cui interno erano stati occultati oltre 2 Kg e mezzo di hashish suddivisa in diversi panetti, ed oltre 300 grammi di marjuana suddivisa in quattro involucri in cellophane.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale, mentre il giovane, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato associato alla casa circondariale di Isernia, a disposizione della Procura della Repubblica di Isernia.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, il Gip presso il Tribunale di Isernia, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa ha accolto le richieste della Procura di Isernia di convalida dell’arresto e di adozione della misura cautelare personale.

Il consistente carico destinato ad Isernia avrebbe inondato il territorio di oltre 2500 dosi di hashish e oltre 300 dosi di marjuana destinate soprattutto ai giovani isernini, e che avrebbe fruttato ai pusher locali circa 28000 mila euro. Questa ennesima operazione della Compagnia Carabinieri di Isernia conferma l’attenzione al contrasto ed alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti non soltanto “pesanti” ma soprattutto al contrasto alle droghe c.d. “leggere” di cui i maggiori consumatori sono le fasce giovani.