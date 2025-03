Incidente mortale: nessuna autopsia, martedì pomeriggio si celebrano i funerali di Michele Palma

MONTENERO DI BISACCIA. Non ci sarà l’autopsia sulla salma dell’80enne (classe 1944) Michele Palma, l’anziano deceduto nella mattinata di oggi, a causa dello scontro avvenuto sulla SP 153, nel territorio di Montenero di Bisaccia, tra la sua Fiat Panda vecchio tipo e un Suv, condotto da un 58enne del posto, anch’egli rimasto ferito.

Nel pomeriggio, il Pm titolare del fascicolo, la dottoressa Ilaria Toncini, ha disposto il nulla osta alla sepoltura e la contestuale restituzione del feretro ai familiari.

Montenero di Bisaccia piange la scomparsa di Michele Palma, venuto a mancare questa mattina presso l’Ospedale Civile di Termoli all’età di 80 anni. La notizia ha scosso l’intera comunità, lasciando un grande vuoto tra familiari e amici che lo ricordano con affetto e stima.

A darne il triste annuncio sono la moglie Angela, le figlie Emanuela e Daniela, i generi Pasquale e Danilo, i nipoti Cristel e Sergio, oltre ai cognati e a tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 25 marzo, alle ore 16, presso la Chiesa di San Matteo Apostolo. La salma sarà trasferita dalla Sala del Commiato in Via Madonna di Bisaccia n.14, dove è stata allestita la camera ardente per consentire l’ultimo saluto. “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta“, il messaggio sul manifesto funebre. I Carabinieri hanno provveduto a sequestrare i due veicoli.