Infortunio sul lavoro, il 34enne trasferito a Pescara

GUGLIONESI. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono lo stesso gravi, visto l’impatto da un’altezza di circa nove metri.

Sarà trasferito in queste ore, presso l’ospedale civile di Pescara, in rianimazione, il 34enne coinvolto nell’incidente sul lavoro a Guglionesi. Il giovane, uno dei titolari di un’impresa che stava eseguendo lavori di ristrutturazione, è stato inizialmente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ma per un ulteriore monitoraggio delle sue condizioni, è stato deciso il trasferimento.

Ha subito trauma cranico, toracico e all’anca.

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Martiri d’Ungheria, quando il 34enne è caduto da un “merlo” dall’altezza di 9 metri, un cestello elevatore utilizzato per operazioni in quota. La piattaforma mobile su cui si trovava si sarebbe improvvisamente “girata”, facendolo precipitare.

Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro i Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti sul posto assieme al 118 Molise e ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, intorno alle 9.