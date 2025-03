Insulta, minaccia e perseguita la figlia: scatta l’allontanamento col braccialetto elettronico

CAMPOBASSO. Lo Stato dovrà acquistare un numero sempre maggiore di braccialetti elettronici, perché al fenomeno delle violenze di genere e dei reati da Codice Rosso non c’è tregua. Nel pomeriggio di martedì scorso, 11 marzo, personale della squadra mobile della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza per l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico di controllo, emessa dal Gip del Tribunale di Campobasso.

La misura è stata applicata a carico di un cinquantenne residente in un comune dell’hinterland del capoluogo, resosi responsabile dei delitti di atti persecutori commessi contro la figlia. In particolare, l’indagato nel corso degli anni, ha sottoposto la figlia a continui telefonate, messaggi e pedinamenti, insulti e scenate sulla pubblica via.

La vicenda ha assunto toni sempre più drammatici, anche a causa dell’abuso di sostanze alcoliche da parte dell’uomo. A seguito di accurate indagini di Polizia giudiziaria svolte dagli agenti, su richiesta del Pm titolare delle indagini, il Gip ha emesso la misura cautelare.

La Procura del capoluogo contrasta questa tipologia di reati, anche al fine di prevenire che tali condotte abbiano conseguenze più gravi, tant’e vero che nel corso di quest’anno sono già stati trattati più di 25 “Codici Rossi” dalla sezione specializzata della squadra mobile.