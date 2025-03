Ispezione del medico legale sulla salma del 45enne, confermata la morte per cause naturali

TERMOLI. E’ stata compiuta intorno alle 20 l’ispezione cadaverica sulla salma del 45enne Antonio Galante, l’uomo trovato senza vita nella sua abitazione di via Terravecchia, a San Giacomo degli Schiavoni, dove era deceduto da un paio di giorni.

Il 45enne era riverso nel suo letto, e la televisione è stata trovata ancora accesa, quando sono entrati in casa Vigili del fuoco, Carabinieri e il 118 Molise soccorso, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, coi medici che hanno potuto solo constatarne l’avvenuto decesso.

Il medico legale che ha condotto la ricognizione necroscopica ha confermato le cause naturali quali motivi della morte, un arresto cardio-circolatorio, e per questo il Pm di turno della Procura di Larino ha disposto il nulla osta alla sepoltura, restituendo già in serata la salma ai familiari; accertamento compiuto nell’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Ad allertare le forze dell’ordine e i soccorritori era stato un amico, angosciato dal fatto di non avere più notizie di Antonio da un paio di giorni, almeno, dallo scorso venerdì.