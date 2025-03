TERMOLI. Non si placano le segnalazioni sulla presenza dei cinghiali nei nostri territori. Solo nella giornata di sabato, sia Termoli che San Giacomo degli Schiavoni sono stati interessati da questa grave problematica. L’allarme ha riguardato la presenza degli animali selvatici in via Napoli, non lontano dalla casa di riposo “Opera Serena”, in un quartiere densamente popolato come contrada Porticone.

https://youtu.be/G3KhZ3SCITQ

Per circoscrivere i rischi per la gente, è stata inviata anche una pattuglia della Polizia Locale, che ha tenuto la situazione sotto controllo. Ma tutto ciò non è bastato.

Infatti, è giunta in redazione un’altra segnalazione con dei video, da parte di un nostro lettore: «La mia “passeggiata” serale con cinghiali… dopo l’ennesimo incontro ravvicinato nei pressi di via Napoli e via Firenze. Si arriverà ad una soluzione prima di un epilogo drammatico?».

I cittadini chiedono un intervento urgente per fermare la proliferazione dei cinghiali, prima che la situazione peggiori ulteriormente.