L’ultimo saluto a Giovanni Amodeo, già raccolti 2mila euro nella ‘colletta’ per aiutare la famiglia

LUCERA-TERMOLI. L’ultimo saluto a Giovanni Antonio Amodeo: un addio carico di dolore e solidarietà

Celebrati ieri mattina, presso la chiesa di San Pasquale a Lucera, i funerali di Giovanni Antonio Amodeo, operaio edile scomparso lo scorso lunedì mattina, a Termoli, mentre era al lavoro in un cantiere sul lungomare Nord, dove un malore l’ha stroncato.

Familiari, amici e colleghi si sono riuniti in un clima di profonda commozione e incredulità per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia.

Amodeo, 60 anni, era regolarmente assunto presso un’azienda edile di Lucera e stava lavorando in un cantiere sul lungomare Cristoforo Colombo di Termoli quando, al termine del turno, si è accasciato improvvisamente. Portato d’urgenza in ospedale, è arrivato purtroppo senza vita. La famiglia, desiderosa di chiarire le cause della morte, ha richiesto l’autopsia e ha dato incarico all’avvocato Vincenzo Scarano di utilizzare tutti gli strumenti legali disponibili per fare piena luce sulla vicenda.

Giovanni Antonio Amodeo, che aveva iniziato a lavorare come manovale all’età di 14 anni, lascia una moglie e due figlie. La sua scomparsa ha scosso l’intera comunità, che si è mobilitata per offrire sostegno alla famiglia. È stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che ha raccolto finora circa 2.000 euro, con l’obiettivo di raggiungere la cifra di 10.000 euro per aiutare i suoi cari ad affrontare questo momento difficile.

Le comunità di Lucera e Termoli si stringono attorno alla famiglia Amodeo, unendo il dolore al ricordo di un uomo instancabile e devoto, esempio di dedizione e sacrificio. L’appello è quello di continuare a contribuire alla raccolta fondi, un gesto di solidarietà per sostenere chi è rimasto nel ricordo di Giovanni Antonio.