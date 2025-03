Maltrattamenti e violenze in famiglia, scattano domiciliari e braccialetto elettronico

TERMOLI. Nel pomeriggio del 20 marzo 2025, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un trentenne residente in un comune dell’hinterland di Campobasso, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna. L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, aveva violato ripetutamente tale misura, comportamenti che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di arresti domiciliari. Le indagini condotte dalla Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile e dai Carabinieri di Montagano hanno messo in luce un quadro di continui maltrattamenti, tra insulti, percosse e minacce, che avevano costretto la donna a ricorrere diverse volte al Pronto Soccorso.

Nonostante le misure di protezione, l’uomo aveva continuato con le sue azioni violente, arrivando a minacciare la donna per indurla a ritirare le accuse e ottenere la revoca del divieto di avvicinamento. L’aggravamento della misura cautelare, con gli arresti domiciliari, è stato disposto dal Gip del Tribunale di Campobasso.

Pochi giorni dopo, il 26 marzo, un altro intervento della Squadra Mobile ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un 45enne del capoluogo, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie e dei tre figli minori. Il Gip ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento, con il controllo tramite braccialetto elettronico. L’uomo, che aveva intensificato nel tempo le sue condotte violente, tra insulti, minacce e percosse, aveva anche esibito un comportamento patologico legato all’abuso di alcool, che aggravava ulteriormente la situazione. L’episodio culminante si è verificato quando uno dei figli minori ha cercato di difendere la madre, suscitando la reazione violenta del padre. I figli stessi hanno chiesto alla madre di portarli via. Nonostante la separazione legale tra i coniugi, l’uomo non aveva cambiato il suo comportamento, rendendo difficili i contatti con i figli anche durante i periodi di visita previsti dalla sentenza di separazione.

Entrambi i casi sono al momento in fase di indagini preliminari, e gli indagati hanno la possibilità di ricorrere ai rimedi processuali previsti dalla legge.

Le vicende, come sottolineato dalle forze dell’ordine, sono espressione di una tipologia di reato sempre più frequente, tanto che già quest’anno sono stati trattati oltre 35 casi di “Codice Rosso” a Campobasso. L’attività di contrasto a questo fenomeno è una priorità per la Procura, impegnata a prevenire che tali condotte possano sfociare in crimini più gravi.