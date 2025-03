Naufragio del Normandy, Procura ‘chiama’ i sommozzatori

TERMOLI. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali sulla disposizione dell’autopsia, da parte della Procura di Foggia, da giorni al lavoro sul naufragio del Normandy, il peschereccio della flottiglia termolese affondato a 5 km dalla costa di Capojale a Lesina, nel pomeriggio di mercoledì scorso.

Incidente in cui ha perso la vita il comandante, il cinquantottenne di origine pugliese Gioacchino Dell’Olio.

La salma del marinaio è custodita all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, in attesa delle disposizioni del Pm Giovanni Perdonò, che si avvale della Guardia costiera di Vieste, che in queste ore dovrebbe disporre l’autopsia. Intanto, sono stati sollecitati i sommozzatori per studiare la posizione e il potenziale recupero del Normandy, il cui relitto potrebbe essere utile anche per la medesima inchiesta. Prosegue, infine, la colletta nel mondo della pesca termolese, per aiutare la famiglia Dell’Olio, è stata promossa da Domenico Guidotti, della Fedagripesca e già sono stati raccolti quasi 2mila euro.