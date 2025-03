Non dava più notizie da due giorni, 45enne trovato morto in casa a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dramma in via Terravecchia, a San Giacomo degli Schiavoni. Un quarantacinquenne originario di Vinchiaturo, che abitava in paese, è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

A dare l’allarme è stato un amico, che non l’aveva più visto, né aveva avuto sue notizie, da venerdì scorso. Si è giustamente preoccupato e ha allertato le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e la squadra del 115 dal distaccamento di contrada Pantano Basso assieme al 118 Molise.

Purtroppo, all’ingresso nella sua casa, il 45enne era privo di vita, decesso avvenuto due giorni fa. Sul posto anche il sindaco Costanzo Della Porta, assieme al suo vice, Massimo Fiocchi. I medici non hanno potuto che constatarne il decesso, avvenuto nel suo letto.

I militari dell’Arma hanno avvisato i suoi familiari, l’uomo, residente a San Giacomo, faceva lavori saltuari e viveva solo. Il magistrato di turno della Procura di Larino ha disposto l’ispezione cadaverica a opera del medico legale, prima del nulla osta alla rimozione della salma, che con ogni probabilità sarà trasferita all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli.