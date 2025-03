Rubano una ‘500’ in pieno centro, «I furti d’auto sono una piaga per la nostra bella città di Termoli»

TERMOLI. Non possiamo dire che i ladri d’auto non disdegnino anche modelli fuori produzione, ma pur usando l’eufemismo, siamo davvero stanchi di assistere alla predazione del nostro territorio.

Una Fiat 500 vecchio tipo, di colore bianco, è stata rubata nella notte a un ragazzo, in pieno centro. L’utilitaria era in sosta in via XXIV Maggio.

Quando il giovane si è portato verso lo stallo in cui l’aveva lasciata, non l’ha più ritrovata, circostanza simile a ciò che accade a centinaia e centinaia di automobilisti sulla costa adriatica.

Il papà, scorato quanto il figlio, ci ha scritto, mettendo in evidenza il numero di targa, affinché se qualcuno la vedrà, potrà segnalarla alle forze dell’ordine, nel caso di specie la denuncia è stata fatta al commissariato di Polizia di via Cina.

«Se avete notizie contattate la Polizia, purtroppo è una piaga brutta nella nostra bella città di Termoli».