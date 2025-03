Si “gira” un cestello elevatore, 34enne cade nel vuoto

GUGLIONESI. Sirene dei mezzi di soccorso, con l’ambulanza del 118 Molise e Carabinieri della compagnia di Termoli, hanno squarciato il silenzio di una mattina di inizio primavera a Guglionesi.

Un infortunio sul lavoro è avvenuto in via Martiri d’Ungheria, dove un giovane, tra i titolari della ditta che stava eseguendo lavori di ristrutturazione in uno stabile, è caduto da un ‘merlo’, uno di quei cestelli elevatori che si usano per raggiungere l’altezza necessaria a eseguire interventi edili.

Dalle prime informazioni, parrebbe che il trentaquattrenne caduto dalla piattaforma mobile, che si sarebbe ‘girata’ improvvisamente, non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza, comunque, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.