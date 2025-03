Sospetta fuga di gas, Vigili del fuoco a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. La squadra in turno dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i tecnici di 2i Rete Gas intervenuti nella serata di ieri nel quartiere di Colle Macchiuzzo, in via dei Ciclamini, a causa di una sospetta fuga di gas.

Apprensione da parte dei residenti, che avevano avvertito il forte odore del metano nella zona. L’intervento, iniziato intorno alle 19, si è protratto fino a tarda serata.

Nella zona, sono in corso anche lavori di adeguamento dell’infrastruttura che porta la fornitura di gas nel quartiere.