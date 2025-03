Spinse la moglie da un cavalcavia, 78enne arrestato dai Carabinieri: condannato per omicidio a 14 anni

TERMOLI. Deve scontare 14 anni di carcere per un femminicidio, è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Termoli, per il delitto compiuto in un’altra regione.

I Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia, sotto la giurisdizione della Compagnia di Termoli, hanno rintracciato e arrestato un uomo di 78 anni, domiciliato in provincia di Campobasso, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento era stato emesso lo scorso 11 marzo dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, a seguito di una condanna definitiva a 14 anni di reclusione per omicidio.

Il delitto risale alla fine del 2021, quando l’uomo, allora residente in provincia di Chieti, aveva spinto la moglie giù da un cavalcavia, causandone la morte. Dopo il tragico gesto, si era costituito spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Casalbordino.

Successivamente, il 78enne era stato sottoposto al divieto di dimora in provincia di Chieti e si era trasferito in un comune del Campobassano. Qui è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri, che lo hanno trasferito presso la Casa Circondariale di Larino, dove sconterà il resto della pena, pari a 12 anni, 11 mesi e 5 giorni di reclusione, al netto del periodo già scontato in regime cautelare.