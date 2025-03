Tentano di truffare un’anziana, arrestati in flagranza di reato

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso, impegnati in mirati servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, hanno arrestato due soggetti di origini campane, entrambi già con precedenti di polizia, accusati di aver tentato una truffa ai danni di un’anziana donna residente in un piccolo centro della provincia di Campobasso.

Il territorio molisano è stato, ancora una volta, preso di mira da malviventi che, con metodi spregevoli e senza scrupoli, cercano di sfruttare le persone più vulnerabili, minando la tranquillità delle comunità locali. I truffatori, approfittando della fascia debole della popolazione, hanno messo in atto un raggiro basato sulla tipica tecnica del “finto avvocato” o “finto carabiniere”, che induce le vittime anziane a temere per la sicurezza dei propri cari, convincendole a consegnare denaro o preziosi per liberare i presunti familiari in pericolo.

Fortunatamente, grazie alle numerose segnalazioni di cittadini e all’efficace sensibilizzazione promossa dai Carabinieri per proteggere gli anziani, l’episodio è stato prontamente sventato. I militari della Compagnia di Campobasso sono intervenuti tempestivamente, proprio mentre la vittima consegnava oggetti in oro e monili per un valore di circa 5.000 euro. Gli oggetti sono stati recuperati e restituiti all’anziana, ancora incredula per quanto accaduto.

I due truffatori sono stati arrestati in flagranza di reato e tradotti nel Carcere di Campobasso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al termine degli accertamenti, sono stati avviati gli interrogatori e le formalità di rito. Come stabilito dalla legge, gli arrestati sono da considerarsi innocenti fino a un eventuale processo di condanna definitiva.

L’attività dei Carabinieri continua senza sosta per garantire la sicurezza delle fasce più vulnerabili della popolazione, ma è fondamentale il coinvolgimento attivo della comunità nel contrasto a questi crimini. La collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine resta infatti essenziale per prevenire e fermare tali fenomeni.