Un 78enne trovato senza vita in casa, deceduto da almeno 2 giorni

MAFALDA. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, Carabinieri della locale stazione e 118 Molise, intervenuto nella mattinata di oggi, nei pressi della scuola comunale, dove un anziano che viveva da solo, 78enne, è stato trovato senza vita, per cause naturali, dopo un paio di giorni dalla morte, almeno.

A dare l’allarme sono stati i suoi familiari, che non erano in zona, dopo che per due giorni non sono riusciti a contattarlo più telefonicamente.

All’arrivo di forze dell’ordine e dei soccorritori, non è rimasto che constatare l’avvenuto decesso e avvisare il Pm di turno, che ha disposto l’ispezione cadaverica.