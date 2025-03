Un altro lutto in città, addio a Vittorio D’Astuto

TERMOLI. Con grande commozione, la città di Termoli piange la scomparsa di Vittorio D’Astuto, una figura di spicco che ha lasciato un segno indelebile in politica, nello sport e nel sociale. La sua vita è stata un esempio di dedizione e impegno, sempre al servizio della comunità e dei suoi valori.

Il 17 marzo si è spento Vittorio D’Astuto, assistito e circondato dall’affetto dei suoi cari. Era molto noto in città perché impegnato in politica, nello sport e nel sociale. Presidente del Consiglio di Termoli negli anni ‘90, lo si ricorda come un uomo di quella ormai “antica” scuola politica che lo ha dotato di attenzione e rispetto per gli altri. Come presidente della Federazione Nuoto si impegnò per promuovere la costruzione della nuova piscina olimpionica, inaugurata proprio l’anno scorso. Dirigente in Sip, la sua presenza non mancava nella gioielleria e oreficeria “L’Orfevre” di Corso Umberto, che gestiva insieme alla moglie Maria Luisa Sciarretta. Promotore della costituzione del Circolo Vela, era molto attivo a Termoli ma amava spesso tornare a Montefalcone, dove nacque nel 1936 e dove ancora la famiglia D’Astuto è ricordata. Il funerale sarà celebrato giovedì 20 marzo alle ore 11 presso la Basilica Cattedrale di Termoli. La moglie Maria Luisa, i figli Stefano con Marina e Marzia con Luigi, gli amatissimi nipoti Marilù e Vittorio Giuseppe lo ricordano con amore.