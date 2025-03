Vandali anche in via Vanoni: «Abbiamo ritrovato due ruote a terra con le gomme tagliate»

TERMOLI. Il vandalismo non conosce quartiere: da Pozzo Dolce alla zona dell’ex Pretura, per intenderci, peraltro in un contesto particolarmente ‘urbano’, c’è chi non si cura di luoghi e norme, andando a procurare danni a ignari automobilisti.

È avvenuto, ancora una volta, a Termoli, in via Vanoni, dove la proprietaria di una Renault Modus ha trovato due degli pneumatici tagliati e ovviamente a terra.

Tra furti di veicoli e questi gesti di stoltezza totale, è difficile oggi essere sereni nel sostare con la propria macchina sulla costa adriatica.

Cui prodest? Ci verrebbe da chiedere, ma ormai le braccia cascano a terra in automatico, quando ci troviamo a dare notizie e commentare la stupidità degli autori, peraltro comportamenti penalmente rilevanti.

Per questo, sull’atto vandalico per danneggiamenti, sarà presentata una denuncia alle forze dell’ordine. «Abbiamo ritrovato due ruote a terra, con la gomma tagliata e tolti i tappini», ci ha riferito il figlio della proprietaria, che chiede in modo retorico: «Ricominciano atti vandalici?», purtroppo, la nostra risposta è: non sono mai cessati.

Ribadiamo e ripetiamo che qui si manifesta una emergenza educativa e culturale, c’è chi, e sono tanti, che ormai pensano di poter fare tutto ciò che vogliono, che bersagli siano arredi pubblici o beni privati.

Emanuele Bracone