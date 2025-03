All’UniMol la lectio magistralis dello storico Giorgio La Malfa

CAMPOBASSO. “L’ultimo Keynes alla Camera dei Lord e il nuovo ordine mondiale” è il titolo della lectio magistralis che Giorgio La Malfa, gradito ospite dell’Università degli Studi del Molise, terrà mercoledì 19 marzo 2025, alle ore 11.30, nella Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo, in viale Manzoni a Campobasso. Un appuntamento d’eccezione richiamato in homepage anche dalla prestigiosa Fondazione Ugo La Malfa.

Economista e storico di grande rilievo, già professore di politica economica all’Università di Catania, Giorgio La Malfa dedicherà il suo intervento all’ultimo discorso che il grande economista britannico tenne alla fine del 1945 alla Camera dei Lord e al nuovo ordine mondiale.

Nel dicembre 1945 i finanziamenti di Washington, che dal 1941 sostenevano la guerra di Londra contro Hitler, sono cessati da 4 mesi. Il primo ministro Attlee, che ha sconfitto Churchill alle elezioni, teme ora che il Paese soccomba in una “Caporetto finanziaria” e si affida al grande economista John Maynard Keynes per ottenere dagli USA un enorme prestito. Sono 3,7 miliardi di dollari a un tasso del 2 percento, per concedere il quale però gli americani pongono condizioni capestro per il futuro della potenza britannica. A Londra si parla di “alto tradimento” degli Stati Uniti. Con la sua capacità di prevedere il futuro e le sue grandi arti oratorie, Keynes riuscirà in una missione impossibile: convincere, contro ogni aspettativa, la Camera dei Lord ad accettarle e salvare così il Paese oberato dai debiti.

Oggi che l’amministrazione Trump pare tradire l’Europa con le sue minacce di dazi al commercio estero dell’Unione Europea (dopo quelli imposti a Cina, Canada e Messico), il memorabile discorso di Keynes è di grande attualità per riflettere sulla risposta che Bruxelles potrà dare a Washington: converrà reciprocare con dazi europei alle importazioni dagli Stati Uniti o questa logica rischia di rivelarsi controproducente?

Profondo conoscitore di Keynes, al quale ha dedicato molte opere, Giorgio La Malfa ha tradotto e pubblicato in italiano quel discorso, che presenterà a Campobasso il 19 marzo come occasione per discutere dell’attuale transizione verso un nuovo ordine mondiale.

Luca Brunese, Rettore dell’Università del Molise, accoglierà l’ex Ministro del Bilancio e delle Politiche Comunitarie alle ore 11.30 in Biblioteca di Ateneo, mentre ai docenti UniMol Luca Muscarà e Antonella Rancan è affidata l’introduzione e la discussione.

L’evento sarà anche trasmesso in streaming sul canaleYoutube di Ateneo