Altare di San Giuseppe con gli occhi di Giotto alla Campolieti

TERMOLI. In occasione della festività di San Giuseppe, quest’anno la Scuola Primaria ‘N. M. Campolieti’

ha realizzato il tradizionale altare per il Santo utilizzando le opere di Giotto della Cappella degli Scrovegni. L’altare intitolato “San Giuseppe con gli occhi di Giotto” si inserisce nel percorso didattico che la Scuola realizza da decenni per educare i bambini alla bellezza con le immagini dell’artista mediovale, per scoprire la vita di Gesù unendo arte e religione.

Alla realizzazione dell’altare hanno contribuito tutti gli alunni della Scuola insieme ad i loro insegnanti, genitori e tutto il personale scolastico, portando avanti con tanto amore e dedizione una tradizione molto sentita nel nostro territorio. Tutta la cittadinanza è invitata a visitare l’altare allestito nei locali della Scuola in Corso Nazionale 78, martedi 18 marzo, dalle 16.30 alle 21, e mercoledì 19 marzo fino alle ore 12.