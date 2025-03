Alunni della Schweitzer in visita al Senato

TERMOLI. Nella giornata di ieri, mercoledì 19 marzo, gli alunni delle classi 2A e 2B dell’I.C. Schweitzer, accompagnati dalle professoresse Berchicci, Cupone e Mascolo, hanno assistito ad una seduta del Senato della Repubblica presso Palazzo Madama.

Nella giornata odierna sono stati approvati in via definitiva i ddl nn. 347-B sui viaggi nella memoria nei campi nazisti per le scuole e 403-B sui nuovi giochi della gioventù. Inoltre, è stato commemorato Marco Biagi, il giurista che ha dedicato la sua vita professionale al mondo del lavoro e che, il 19 marzo 2002, cadde vittima del terrorismo rosso.

I ragazzi, dopo essersi posizionati nelle tribune, sono stati accolti e salutati con un applauso dal vice presidente Gian Marco Centinaio e da tutti i senatori presenti.

La visita ha avuto una durata di circa 50 minuti. Vivo è stato l’interesse dei ragazzi che hanno ascoltato con grande attenzione i diversi interventi dei senatori, ricevendo persino i complimenti da parte del personale assistente.

All’uscita, il senatore molisano Costanzo Della Porta ha voluto incontrare gli alunni termolesi, che lo hanno salutato calorosamente e hanno voluto immortalare l’evento con una bella foto di gruppo.