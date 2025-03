‘Andate e invitate’: 33esima giornata dei missionari martiri

TERMOLI. Il 24 marzo si celebra la 33^ Giornata dei Missionari Martiri. Lo slogan scelto da Missio Giovani è “Andate e invitate”, in riferimento al brano del Vangelo di Matteo che ci ha accompagnato durante tutto l’ottobre missionario. In questa giornata di preghiera e di solidarietà, la testimonianza di vita dei martiri missionari, vissuta alla luce della Parola incarnata nella quotidianità delle genti con cui l’hanno condivisa, ci richiama a vivere la nostra fede con autenticità. L’esempio dei tanti missionari, testimoni di una vita piena, ci incoraggia nel rinnovare il nostro impegno nell’aiuto ai più bisognosi, nella lotta alle ingiustizie e nel prendere posizione davanti a atti di prepotenza, ricordandoci che anche nelle situazioni umane più drammatiche può accendersi una luce di Speranza.

In particolare, la sottolineatura dei due verbi “andate” e “invitate” ci ricorda che, sull’esempio dei missionari, “la missione è un andare instancabile verso tutta l’umanità per invitarla all’incontro e alla comunione con Dio. Instancabile! Dio, grande nell’amore e ricco di misericordia, è sempre in uscita verso ogni uomo per chiamarlo alla felicità del suo Regno, malgrado l’indifferenza o il rifiuto.” (dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la XCVIII Giornata Missionaria Mondiale 2024).

Nel cammino di questa Quaresima, accompagnati dai tanti missionari testimoni del Vangelo, vogliamo invitare ogni comunità parrocchiale a vivere la Giornata dei Missionari Martiri per ricordarli nella preghiera, impegnarci nelle nostre realtà alla luce del loro esempio e offrendo anche noi un contributo concreto frutto del nostro digiuno, per sostenere progetti di assistenza e sviluppo lì dove mancano le opportunità per un futuro più dignitoso. (Quest’anno è stato scelto di aiutare i giovani missionari della diocesi di Matanzas in Cuba).

Tante le proposte di preghiera offerte da Missio Giovani: la Veglia, l’Adorazione Eucaristica, la Via Crucis, possiamo scegliere quella che ci sembra più adatta alla nostra realtà parrocchiale e vivere questo giorno pregando per chi ha amato il “fratello” più di se stesso.

Buona preghiera!