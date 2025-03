Armando Inglese: uno degli ultimi reduci dei bombardamenti del 1943

CAMPOMARINO. «Fu un periodo tragico, non è giusto che a pagare siano stati civili innocenti».

La Seconda guerra mondiale arrivò in Molise dal cielo, con il bombardamento di Isernia del 10 settembre 1943. La linea Gustav, con le altre linee ritardatrici predisposte dai tedeschi al fine di rallentare la risalita alleata della penisola, trasformarono il Molise in un campo di battaglia decisivo per le operazioni di terra. Tuttavia, al fine di aprirsi la strada verso nord e di conquistare un importante settore strategico sull’adriatico, due eventi bellici risultarono decisivi sul nostro territorio: lo sbarco a Termoli del 3 ottobre 1943 e i terribili bombardamenti di Foggia che consentirono di occupare gli aeroporti strategici della Capitanata, fino al Molise e a Campomarino.

Proprio a Campomarino vive oggi uno degli ultimi superstiti dei bombardamenti di Foggia. Armando Inglese, 98 anni, ricorda con grande lucidità i tragici momenti e le difficoltà vissute dalla popolazione civile a seguito dei bombardamenti effettuati dalle United States Army Air Forces e dalla Royal Air Force tra la fine di maggio e la metà del settembre 1943. «Il 22 luglio 1943 – ricorda Armando Inglese – fu un giorno terribile anche per me. Avevo solo 16 anni e ricordo che alle 9.33 del mattino suonò la prima sirena. Ci incamminammo per raggiungere il rifugio ma subito le bombe iniziarono a cadere. Ero insieme ai due datori di lavoro nel ferramenta in cui lavoravo, riuscii a buttarmi a terra mentre uno di loro fu colpito e morì sul colpo, riconobbi anche una signora morta a pochi metri da me». I ricordi del signor Inglese emergono in modo spontaneo, nella sua casa in cui spiccano foto e diversi modellini di aerei, treni e automobili storiche che suo figlio Gianni, collezionista e modellista esperto, ha sistemato in maniera meticolosa.

Tra questi, il modello di uno dei B17 che bombardò Foggia e che Armando Inglese ha voluto accanto a sé durante l’intervista. La voglia di raccontare è tanta, mista alla forte emozione che si percepisce dalle sue parole e dai suoi occhi: «Ero convinto di morire, lo spostamento d’aria mi ridusse in brandelli, praticamente nudo. In quelle condizioni provai ad alzarmi e camminare quando mi resi conto di essere coperto di sangue e di avere ferite al gluteo e al braccio sinistro. Alcuni giovani fascisti mi aiutarono e mi fecero salire su un carretto insieme ad altri feriti». Armando Inglese fu uno dei primi feriti ad essere trasportato all’ospedale di Foggia dove perse conoscenza.

Quella stessa notte, soldati dell’esercito tedesco lo trasportarono a bordo di un camion: «Una volta salito sul camion persi di nuovo conoscenza e mi svegliai il giorno dopo all’ospedale civile di San Severo, dove in sala operatoria le mie ferite furono curate con medicazioni di fortuna, anche con benzina. Un dolore atroce che ancora oggi mi tormenta. Per diversi giorni i medici continuarono a rimuovere le schegge dal mio corpo».

Armando Inglese lasciò l’ospedale dopo un mese e fu curato dai suoi genitori in una cascina. I bombardamenti sulla Capitanata continuarono fino alla metà di settembre del 1943, causando perdite molto pesanti tra i civili. Non esistono cifre precise, anche se nella memoria collettiva e in parte delle fonti ufficiali, il numero di vittime è stimato in venti mila morti: vale a dire un terzo degli abitanti dell’epoca. La città di Foggia rimase praticamente deserta, la famiglia di Armanda Inglese fu mandata con altri sfollati a Poggio Imperiale.

«La famiglia Longo ci accolse con amore – ricorda Inglese – ma fu un periodo difficile per tutti noi. La cosa più orribile è che gli alleati hanno colpito i civili, noi eravamo innocenti e non volevamo la guerra. Anche se non capisco queste dinamiche, ancora oggi sono molto indignato per questi bombardamenti che causarono migliaia di morti. Non è giusto che a pagare siano persone innocenti».

Il racconto della signora Inglese continua, si estende alle sue esperienze lavorative insieme agli americani che nel frattempo avevano occupato tutto il Sud Italia, i suoi ricordi costituiscono un tesoro prezioso, un contributo importante per la memoria collettiva.

Armando Inglese sarà premiato dal Comune di Campomarino e dall’Istituzione Cultura ad aprile, durante le celebrazioni dell’80° Anniversario della Liberazione e del VE Day.

Marco Altobello