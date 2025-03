“Call to Action”: Aurora Ururi volley premiata da Estra all’istituto Majorana

TERMOLI. Si è svolta oggi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Termoli, la cerimonia di premiazione della Call to Action della Regione Molise, alla presenza del dirigente scolastico Maria Maddalena Chimisso, dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Termoli Mariella Vaino, del componente della giunta CONI Molise, Bruno Fraraccio, di Giovanna Poma Responsabile Ufficio Stampa di Estra SpA e dell’Ambassador del progetto Giorgio Minisini, campione di nuoto artistico. Presenti in sala per la Guardia di Finanza di Termoli il tenente Gina Caggiano, insieme al maresciallo capo Mario Ianiri e Alfonso Grande, comandante della stazione dei Carabinieri di Termoli.

Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, oggi ha premiato i vincitori della IV Edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche”, della regione Molise, con un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale.

La IV edizione della Call to Action è stata caratterizzata da importanti novità che ne hanno determinato un nuovo inizio. Nelle tre edizioni passate sono state premiate le società che hanno presentato progetti realizzati nella precedente stagione sportiva, mentre quest’anno Estra S.p.A. ha scelto di accompagnare e supportare le società nello sviluppo dei progetti futuri e di riconoscere ai migliori di ogni Regione un contributo economico di €5.000,00, che le società vincitrici hanno quindi potuto utilizzare nella corrente stagione sportiva. Una differenza che si fonda sulla scelta di premiare sì i progetti più rappresentativi dei valori dell’inclusione e dello sport come fattore di benessere a 360°, ma soprattutto si basa sulla volontà di Estra di accompagnare e affiancare chi, attraverso lo sport, si impegna per il bene dell’individuo e quindi della comunità stessa. È un modo tangibile per ribadire l’importanza che l’azienda riconosce quotidianamente a chi opera nel territorio con la finalità di migliorarlo.

Le motivazioni del nuovo percorso sono esplicitate in modo chiaro nelle parole del Presidente di Estra S.p.A. Francesco Macrì: “I tre anni di progetto trascorsi ci avevano restituito molto dandoci anche modo però di riflettere sulle potenzialità che la Call To Action avrebbe potuto ulteriormente esprimere. La nuova edizione, infatti, si è mossa nel solco dell’implementazione dei risultati delle associazioni vincitrici nei rispettivi territori. Estra ha scelto di accompagnare lo sviluppo dei migliori progetti con un sostegno economico maggiore collaborando fattivamente al buon esito finale dei risultati. Abbiamo così deciso di incrementare l’investimento di Estra in un progetto di responsabilità sociale in cui crediamo e i cui valori ci onoriamo di rappresentare e i numeri delle società che hanno creduto nel nostro progetto sono davvero positivi ed in continua crescita confermandoci che siamo sulla strada giusta. Complimenti ai partecipanti, bravi tutti, perchè so che non è stato facile selezionare i migliori a causa dell’alta qualità dei progetti presentati, e complimenti ai vincitori con i quali il cammino insieme è appena cominciato.”

I numeri dimostrano la bontà del nuovo percorso. Sono infatti giunte n. 222 candidature totali, 65 in più rispetto alla III Edizione, così suddivise:

Abruzzo: n. 59 candidature

Marche: n. 47 candidature

Molise: n. 23 candidature

Toscana: n. 62 candidature

Umbria: n. 31 candidature

LA SOCIETA’ VINCITRICE DELLA REGIONE MOLISE

ASD AURORA VOLLEY URURI

LE DICHIARAZIONI

Ha aperto l’incontro Maria Maddalena Chimisso, dirigente scolastico Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana dichiarando: “Abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa. La locandina del progetto racchiude il senso della giornata. Lotta al bullismo, unione, rispetto, energia delle buone pratiche. Bisogna lavorare uniti perché solo attraverso la sinergia che si riesce ad agire in modo efficace. La vocazione della scuola, oltre all’istruzione, ha come obiettivo la vostra crescita personale. Usciamo da questa giornata avendo maturato l’idea di come comportarci. Per questo vi invito a fare tesoro di questo incontro.”

E’ quindi intervenuta Mariella Vaino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, affermando: “Porto il saluto del Sindaco Nicola Antonio Balise, che purtroppo per altri importanti impegni non ha potuto essere qui. Questa scuola è stata la scuola di mio figlio per cinque anni e tornarci è bello e sono felice di essere qui per portare un messaggio contro il bullismo e il cyber bullismo. Oggi premiamo l’ASD Aurora Volley Ururi per l’idea di inclusione e d’integrazione. Sono anche contenta di avere qui con noi Giorgio Minisini, che conosco da anni e stimo come atleta, ma soprattutto come persona.”

Giovanna Poma, responsabile Ufficio Stampa di Estra SpA ha sottolineato che: “Questo premio è stato istituito da Estra quattro anni fa perché crediamo nel valore dei territori. Estra, non a caso, è una società che ha dato luogo, tra le prime in italia, ad un bilancio di sostenibilità. Ci impegnamo infatti a portare avanti il nostro ruolo con dei principi etici e di responsabilità sociale. Abbiamo scelto pertanto di accompagnare i progetti vincitori fino al loro compimento per lasciare una traccia nel tempo.”

Il Coni Molise con Vincenzo D’Angelo, che ha affermato: “Anche quest’anno, Estra S.p.A. ha scelto di accompagnare e supportare le società sportive nello sviluppo dei loro progetti futuri, riconoscendo ai migliori di ogni Regione un contributo economico da utilizzare per la realizzazione del progetto presentato per la stagione sportiva 2024/25. Il crescente interesse verso questa iniziativa è evidente: ben 23 progetti sono stati presentati, un notevole incremento rispetto agli otto dello scorso anno. Questo testimonia l’importanza sempre maggiore attribuita al progetto. Le proposte di quest’anno si sono distinte per la loro qualità, rendendo la scelta particolarmente difficile. Ad aggiudicarsi il contributo è stata la società basso molisana Aurora Volley di Ururi, in provincia di Campobasso, che ha saputo coniugare sport, inclusione e attenzione al territorio, mantenendo costante il riferimento ai valori del CONI.”

I tecnici dell’ASD Aurora Volley Ururi Giuseppina Di Giacomo e Vincenzo Croce hanno dichiarato: “L’ASD Aurora volley Ururi, partecipando al concorso “Estra-calltoaction” ha realizzato i principi su cui da anni lavora, uno sport inclusivo al fine del rispetto dei diritti e della dignità della persona. Ringraziamo Estra per il riconoscimento ricevuto e per le inaspettate opportunità che lo stesso ci offre. Atleti, tecnici, presidente e genitori ringraziano e gioiscono.”

L’incontro con gli studenti e le studentesse è stato concluso da Giorgio Minisini Ambassador, insieme al karateka Luigi Busà, di questa IV Edizione della Call to Action. Insieme hanno raccontato la loro esperienza nel mondo dello sport e nella vita normale, spiegando come sono riusciti a superare momenti difficili dovuti anche ad atteggiamenti di bullismo che hanno subito per diverse motivazioni.

Giorgio Minisini, interagendo coi ragazzi, ha raccontato la sua esperienza di uomo e di sportivo e delle difficoltà che ha dovuto incontrare nel suo percorso di crescita, di come le ha superate e di come lo abbia aiutato lo sport nell’andare oltre a quello che gli poneva dei limiti. “Il bullismo ci colpisce tutti ma stando uniti possiamo sconfiggerlo. conoscere la diversità e stare dalla parte delle vittime è il modo migliore per farlo, così come mostrarsi per quel che si è: unici nella nostra diversità. Ringrazio Estra per aiutarmi a trasmettere questo messaggio e per il lavoro preciso di diffusione della consapevolezza nelle scuole!”

SINTESI DEL PROGETTO VINCITORE

AURORA VOLLEY URURI

Nelle ultime stagioni sportive la società ha implementato vari progetti per promuovere l’attività sportiva tra i giovani, organizzando campus estivi in collaborazione con il Comune di Ururi e attraverso l’attivazione dei Centri estivi CONI, offrendo opportunità di pratica sportiva per scoprire e sviluppare talenti, contrastando il fenomeno del drop-out.

L’ASD Aurora Volley Ururi ha sviluppato due progetti per la presente stagione sportiva: il primo riguarda la partecipazione al Campionato Nazionale di Pallavolo FISDIR, con l’obiettivo di promuovere la “pratica sportiva normalizzata”, offrendo corsi gratuiti per i partecipanti con disabilità e una quota minima per i normodotati. Il progetto coinvolge 12 atleti del Molise.

Il secondo progetto mira a promuovere la pallavolo e la pallapugno tra i giovani di Ururi e Larino, sensibilizzando sulla pratica sportiva, l’alimentazione sana e la lotta alla sedentarietà. Coinvolgendo circa 80 atleti, l’iniziativa prevede una collaborazione con scuole, comuni e altre associazioni per favorire l’inclusione e il benessere sociale.

L’ultima premiazione della Call To Action si svolgerà domani, 20 marzo, a Montesilvano.