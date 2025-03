Castellara: dalla storia nasce il cuore pulsante della comunità

GUGLIONESI. Tre immagini, tre epoche che scorrono come pagine di un libro. Eppure, un solo cuore resta sempre lo stesso: Castellara, la villa comunale di Guglionesi. Immersa nel verde, essa ha visto il passare del tempo, testimone di momenti indimenticabili, di sorrisi, di giochi e di feste. Un angolo di paese che non ha mai smesso di essere al centro della vita della comunità, evolvendo ma mantenendo intatta la sua anima.

Le fotografie che custodiamo raccontano l’evoluzione di questo luogo. Nella prima, in bianco e nero, possiamo quasi sentire il battito di un’epoca lontana, quella di un paese che cresceva con passo sicuro verso il futuro. L’insegna che si staglia in quella foto è un piccolo frammento di storia, un segno che ci riporta indietro, quando Castellara era ancora il cuore pulsante di un paese in cambiamento. Il chiosco, l’auto d’epoca, le persone che si fermano a chiacchierare, ci parlano di una vivacità che oggi è ancora viva nei ricordi degli abitanti più anziani, quelli che oggi, magari, si siedono sulle stesse panchine dove, un tempo, i loro genitori si incontravano. C’era una leggerezza nei volti, un senso di comunità che si respirava nell’aria, come se ogni angolo di Castellara fosse testimone di promesse e sogni in costruzione. Quella foto è uno specchio di un’epoca che, purtroppo, non esiste più, ma che continua a vivere nei racconti e nelle memorie.

La seconda foto ci trasporta in un altro momento di questa storia. Sempre in bianco e nero, ci mostra un luogo che sembrava quasi pulsare di vita: il chiosco che vendeva ghiaccioli e il vociare di una piazza che, in estate, diventava il teatro di un’infinità di incontri e scambi. Le automobili, ancora d’epoca, si accostano a quel punto che era una meta ambita da tutti, il luogo dove incontrarsi, ridere, trascorrere il tempo insieme. Gli anziani seduti sulle panchine scambiavano storie del passato con i più giovani, che guardavano con curiosità la piazza trasformata in palcoscenico di feste e manifestazioni. Quel luogo, sempre affollato e pieno di energia, sembrava essere il cuore pulsante di Guglionesi, dove i legami sociali erano forti e ogni incontro aveva un valore speciale. La piazza era il luogo dove tutti si fermavano, dove il mondo sembrava rallentare per permettere un abbraccio, una chiacchiera, una risata.

Oggi, Castellara è cambiata, ma ha mantenuto la sua essenza. La terza fotografia, a colori, ci regala un’immagine che fonde passato e presente: i bambini che giocano sulle giostrine, il laghetto che riflette il cielo e gli alberi maestosi che regalano frescura d’estate. Le panchine sono ancora là, a invitare chiunque passi a fermarsi, a godere della tranquillità del luogo. Il cerchio disegnato sulla pavimentazione, un tocco moderno e originale, sembra racchiudere tutto questo, unendo passato e futuro in un unico abbraccio. Gli alberi, che hanno visto crescere intere generazioni, offrono ancora la stessa ombra, lo stesso respiro che ha sempre caratterizzato questo luogo. Eppure, l’energia è diversa: oggi il parco è frequentato da una nuova generazione di bambini, che corrono e giocano, ma anche dai giovani che si fermano a chiacchierare, dai genitori che guardano i loro figli crescere come una volta. La modernità si intreccia con la tradizione, creando un equilibrio perfetto che rende Castellara ancora più affascinante e vitale.

In estate, Castellara si trasforma: diventa il cuore pulsante di Guglionesi. Le feste, i mercatini, la musica che si diffonde nell’aria, fanno di questo luogo il centro della comunità, il rifugio dove ogni sorriso sembra ancora più vero, ogni abbraccio più forte. Le tradizioni si mescolano con la modernità, creando un’atmosfera unica, che richiama a un senso di appartenenza e di continuità. Le serate d’estate sono animate da eventi che celebrano la cultura locale, il folklore e la musica, mentre il profumo dei fiori e dei cibi tipici avvolge l’aria, accogliendo ogni visitatore come una parte di quella lunga e amata storia di Guglionesi.

Castellara non è solo un parco, non è solo un luogo fisico. È la memoria di un paese che vive nei suoi spazi, nelle sue storie, nei volti delle persone che la attraversano ogni giorno. È il simbolo di Guglionesi, il punto di ritrovo di una comunità che si rigenera, che cresce, che celebra la vita. Un angolo di paese che, nonostante i cambiamenti, resta sempre lo stesso, il rifugio dove ogni generazione ha trovato il suo posto, il suo respiro.

Ogni passo, ogni sorriso che si incrocia sulle panchine di Castellara è un piccolo frammento di vita che si aggiunge a quelli che l’hanno preceduto, creando un legame invisibile tra il passato e il presente. Castellara non è solo un luogo, ma un’idea di comunità che si rinnova con il passare degli anni, senza mai perdere la sua forza originaria. È il cuore che batte all’unisono con quello del paese, sempre pronto a dare accoglienza, sempre pronto a celebrare la bellezza della vita insieme.

Alberta Zulli