C’era una volta Skype, l’ultima chiamata di un’era digitale

TERMOLI. C’era una volta un tempo in cui l’icona verde e bianca di Msn Messenger illuminava gli schermi dei nostri pc, segnalando che gli amici erano online, pronti a chattare con noi tra emoticon giganti, trilli fastidiosi e stati personalizzati con citazioni “melodrammatiche”. Chi non ricorda la soddisfazione di inviare un trillo per attirare l’attenzione e rompere il silenzio? Poi è arrivato Skype, con le sue chiamate gratuite, le videochiamate e la promessa di un mondo connesso oltre la tastiera. Ora, con un post ufficiale, Microsoft ha annunciato che il 5 maggio 2025 sarà il giorno dell’addio a Skype, lasciando il testimone a Teams.

L’addio a Skype segna la fine di un’era, proprio come accadde nel 2013 con Msn. Per chi è cresciuto negli anni 2000, Msn era molto più di un’app di messaggistica: era il nostro primo social network, un luogo dove gli status raccontavano i nostri stati d’animo meglio di qualsiasi post su Instagram, e dove i “trilli” servivano per attirare l’attenzione quando qualcuno fingeva di ignorarci. L’evoluzione tecnologica lo ha reso obsoleto, e la stessa sorte tocca ora a Skype, che dopo vent’anni cede il passo a Microsoft Teams, più adatto alle esigenze di lavoro e collaborazione di oggi.

Microsoft ha dichiarato che gli utenti potranno trasferire contatti e chat su Teams o esportarli per conservarli, ma il cambiamento è inevitabile. La nostalgia, però, resta: Skype era il nostro ponte con amici lontani, il complice delle prime videochiamate d’amore a distanza, il rifugio per chi voleva sentirsi vicino nonostante i chilometri. L’emozione di vedere qualcuno apparire sullo schermo, magari in un fuso orario diverso, e sentire la sua voce come se fosse lì accanto era qualcosa di magico, un assaggio del futuro che oggi diamo per scontato.

Ora che Skype si avvia alla pensione, non possiamo fare a meno di chiederci: tra qualche anno, quale altra app del nostro presente diventerà un dolce ricordo del passato? Forse è proprio questa la magia della tecnologia: tutto evolve, ma le emozioni che ci lascia restano sempre con noi.

Alberta Zulli