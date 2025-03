MONTENERO DI BISACCIA. Ci sono dei versi che tornano quando meno ce lo aspettiamo. Versi tratti da poesie che abbiamo studiato a scuola, sepolti sotto anni e anni di vita e soffocati dal quotidiano, apparentemente dimenticati, nel fluire del tempo che scava rughe e ci cambia, eppure ecco che quei versi riaffiorano all’improvviso, come per magia. La poesia parla, ed è una voce capace di scuotere, di colpire, di commuovere, di evocare, di fermare il tempo, di tenere insieme, di sopravvivere al tempo. Oggi, nella Giornata mondiale della Poesia, questa voce da esperienza individuale si fa collettiva, un po’ quello che avviene sempre quando scriviamo o leggiamo un testo poetico. Da autrice, la poesia è la voce dell’io che esce dalla propria dimensione personale per farsi esperienza universale.

È esperienza della fine e del dolore, profonda riflessione, è riconoscimento della bellezza e del valore della vita, profonda dichiarazione di sensibilità e d’amore. Quando scrivo, il ticchettio dell’orologio è come un petalo di un fiore che cade. Questo ticchettio ferma il tempo nella stanza, annuncia la nostalgia struggente delle cose che furono, quel piccolo dolore cela in realtà una grande forma di amore. Il poeta vive il dramma della fine e la bellezza della creazione, seppur nella difficoltà di restituire la vastità della percezione attraverso gli strumenti della poesia, che sono le parole, il ritmo, la tradizione, il verso. Eppure quel fiore che cade, quel ticchettio mi ricorda che la sensibilità, come l’amore, è il seme non il frutto, è l’inizio di tutto.

Anche della poesia. Portiamo la poesia nelle scuole, tra la gente. L’assoluto, l’universale, la sensibilità legata all’uomo come essere senziente, così come la memoria, sembrano lontani dal nostro tempo, affogato nell’effimero. La poesia ci dice ancora che, di fronte alla precarietà della vita, tutto quello che dura produce dolore, ma non per assenza d’amore, ma per il suo esatto contrario, proprio perchè amiamo. E l’amore è il tessuto più dolce e infrangibile della poesia.

Laura D’Angelo

Laura D’Angelo è nata a Termoli nel 1986. È studiosa di letteratura, narratrice e poetessa. Dottore di ricerca in Studi Umanistici e filologa classica, ha pubblicato Cuore puro (Interno Libri Edizioni, 2024), Poesia dell’assenza (Il Convivio, 2023), Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021). È autrice di articoli e saggi su riviste scientifiche e accademiche di letteratura e poesia e particolarmente attenta al mondo della scrittura poetica e della narrativa contemporanea. Attualmente insegna “Patrimonio letterario e territorio” presso l’Università degli Studi del Molise.