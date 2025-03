Ciao inverno, benvenuta primavera! 

TERMOLI. Oggi, 20 marzo 2025, è un giorno speciale: con l’equinozio di primavera, diciamo ufficialmente addio all’inverno e diamo il benvenuto a giornate più lunghe, temperature più miti e paesaggi che si tingono di colori vivaci. È il momento perfetto per riscoprire il piacere di stare all’aria aperta, tra passeggiate nella natura e primi assaggi d’estate. Ma perché proprio oggi? L’equinozio di primavera segna il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, portando la stessa durata del giorno e della notte in tutto il mondo. Da oggi, 20 marzo, iniziano ufficialmente la primavera e le sue meraviglie!

Ma che tempo ci aspetta nei prossimi giorni? Vediamo insieme le previsioni!

In Molise, venerdì 21 marzo ci regalerà una giornata di sole, con cieli sereni o al massimo qualche nuvola passeggera nel pomeriggio. Le temperature saranno piacevoli, ideali per chi vuole godersi il primo weekend primaverile all’aperto. I venti saranno deboli, e il mare tranquillo, perfetto per una passeggiata sulla costa. Tuttavia, da domenica, arriveranno un po’ di nuvole, con un possibile peggioramento verso il fine settimana. Ma per ora, godiamoci questi giorni di sole!