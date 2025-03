Cibi sacri intorno al fuoco in omaggio a San Giuseppe

MORRONE DEL SANNIO. Cibi sacri intorno al fuoco, come nel passato, ad alta quota, in onore di San Giuseppe tra poesia e tante portate tradizionali. Tutto tace ad alta quota dove ogni anno si rinnova intorno ai fuochi una meravigliosa tradizione. Segnata da luci e da voci sospese nel tempo, umili e sobrie. Morrone del Sannio è il borgo della pietra che vigila su tutta la valle del Biferno. Uno “spione”, come si dice, con lo sguardo aperto a tutto campo come un falco. Una sentinella austera insomma tutta sospesa. In alto. Da un capo all’altro si vede arroccato il borgo intorno all’alto campanile che scruta e vede ovunque. La serata in onore di San Giuseppe è gelida.

Si svolge felicemente tra i vicoli stretti dove il tempo sembra essersi fermato per sempre. Negli angoli del borgo si sente la voce della tradizione. Le famiglie più tradizionali sono impegnate con rituali atavici. Fino a tardi. Dentro e fuori alle proprie abitazioni. Fuori sono i falò con il loro calore ad annunciare il valore della festa. Echi e ritmi d’altri tempi ne segnano l’aspetto, mentre le lingue di fuoco scoppiettano e colorano di ombre rosse le facciate delle case tutt’intorno. Il crepitio delle faville porta ad alzare gli occhi al cielo. Si osserva la scena inconsueta. Si ascoltano tra gli squarci i gruppi umani che girano intorno ai fuochi. Sulle ali della memoria si mettono in cammino non pochi ricordi.

Nella notte scura è viva di pensieri la quiete che domina il paese. Qui si sfida con piacere il freddo gelido. L’accoglienza e i nobili sentimenti illuminano l’anima dei presenti. Dentro alle abitazioni invece il calore della tradizione cresce intorno al focolare pieno di rossore. Il tono dell’accoglienza si sente nell’aria che si respira dentro. Siamo in fila a pochi passi dalla chiesa. Finalmente arriva il turno per entrare dentro per gustare i legumi lessati in onore del Santo. Nel gruppo termolese che ha raggiunto Morrone ci sono Licia e Massimo provenienti da Pescara. Di fronte a noi intorno al camino una scena di un tempo rivive e colpisce. I legumi ben cotti sono dentro a tante pignate fumanti piccole e grandi. Disposte ad emiciclo intorno alla brace ardente del camino, dove la cottura avviene lentamente.

Questo spaccato di ieri colpisce e incuriosisce come si vede dalle fotografie. Segue un rituale ben preciso. Le pignate in terracotta sono tutte in ordine con manici simili alle braccia di una donna. Con pazienza vengono curate a turno dalle donne anziane che ci tengono a raccontare la procedura. Agli ospiti presenti viene data una porzione di legumi da portare a casa come vuole la devozione. Poi con più calma i gruppi, sempre a turno, si siedono a tavola per degustare le sacre pietanze preparate. Tutto questo avviene il 18 marzo alla vigilia della festa. Che continua la mattina successiva, il 19 marzo, festa di San Giuseppe, con altre pietanze che danno spazio a primi piatti dal nome strano. L’ospitalità è sacra nel cuore della casa.

L’anima ovunque si rischiara. “Si tratta di una tradizione molto sentita, precisa la maestra Lina Ambrosio. Da generazioni diverse famiglie sono legate al rinnovo della tradizione dove l’ospitalità e i valori più sani sono al centro di questa tradizione popolare“. Sul camino compare il menù di San Giuseppe: fagioli, ceci, cicerchie, fave, verdure, riso, pasta, baccalà, rosso e fritto, sarde, funghi, asparagi, Citillo, frittelle, caragnole, arance, pane, acqua e vino. Non ci sono le storiche 13 pietanze, ma un bel po’ di cibi naturali alla base di una alimentazione sana. Che sa di mani, tra gesti e ritualità dai toni dialettali. Morrone del Sannio si distingue per “U Cetille”.

Un cibo rituale fatto con le radici morbide di una pianta selvatica, nota col nome di Pastinaca, ci spiega ancora la maestra Lina, che viene lessata, bagnata nella pastella, fritta e poi messa a riposare nel mosto cotto. “U Cetille” viene servito assieme alla pasta “ca ‘ndrite”, un trito di pane locale, condito con scorze di arance e noci. Un piatto particolare. Un Unicum da gustare. La Pastinaca era il “pastum” per i Romani. Un pasto antichissimo, dunque, che aveva delle proprietà afrodisiache. Un altro piatto tipico della giornata, quello coi “maccheroni maritati”. Pasta di casa cotta nell’acqua con olio e sale. Nel piatto la pasta viene servita solo con questi due ingredienti di cottura. L’essenza della tradizione è qui. Nei sapori d’una volta. Nel profumo di una gastronomia locale, semplice e naturale, che ha radici in un passato molto lontano. Nella dimensione di un rituale popolare, infine, che riscalda e invita ad aprire il cuore verso tutti quanti. Senza nessuna distinzione. All’insegna dell’ospitalità, della serenità e del buon vivere quotidiano.

Luigi Pizzuto