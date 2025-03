Comitiva del Trentino in visita al borgo antico

TERMOLI. Gruppo di turisti del Trentino in visita al borgo antico della nostra città.

Ieri, sabato 22 marzo, partiti di mattina presto, sono giunti nel pomeriggio a Termoli, dopo un lungo viaggio di oltre 10 ore in pullman, un gruppo di turisti arrivati da Trento e dintorni.

Il loro programma settimanale di visite nei luoghi più belli del meridione, prevedeva la prima tappa nella nostra città di Termoli per poi proseguire nei giorni successivi a visitare altre belle città delle Puglie. Ad attenderli sul lungomare nord il presidente dell’Archeoclub nazionale sede di Termoli, Oscar De Lena. Dopo aver raccontato loro un pezzo della storia millenaria della nostra città, il presidente ha offerto un bicchiere di ottimo vino molisano agli uomini, tra i quali diversi ex alpini e un bicchierino di limoncello alla crema di latte alle loro signore, molto gradito da tutti dopo tante ore di viaggio.

E’ iniziato così la passeggiata che avuto inizio costeggiando il muraglione per raccontare loro la storia dei trabucchi, lo sbarco dei pirati di Pialì Pascià e la leggenda della Campana di Santa Caterina. Poi, entrando nel Borgo Antico, i graditi ospiti hanno potuto visitare la nostra Cattedrale, a Rejiecelle e il Castello. Tantissime le foto scattate e tanti gli apprezzamenti per il nostro borgo. Il tour si è concluso con una passeggiata per il Corso Nazionale per un caffè e un gelato prima di rientrare in albergo per la cena e un meritato riposo dopo una giornata così intensa di avvenimenti.