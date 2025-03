Con il naso all’insù: la Luna si tinge di rosso

TERMOLI. Questa sera, venerdì 14 marzo, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di assistere a un evento straordinario: una eclissi lunare totale che colorerà la Luna di un suggestivo rosso. Questo fenomeno, noto come “Luna Rossa”, avverrà quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare.

Durante il massimo dell’eclissi, la Luna assumerà una tonalità rossastra, effetto della luce solare che, passando attraverso l’atmosfera terrestre, viene rifratta e diffusa. Questo spettacolo celeste sarà visibile in molte parti del mondo, comprese diverse aree dell’Europa. L’eclissi inizierà intorno alle 18:12 (ora locale), con il massimo previsto per le 20:11, e terminerà poco dopo le 22:55.

Tuttavia, in Italia sarà possibile seguire solo le primissime fasi dell’eclissi. Come ricorda l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, la Luna tramonterà poco dopo l’ingresso nell’ombra e, anche nei momenti precedenti, sarà molto bassa sull’orizzonte occidentale, rendendo difficile la visibilità del fenomeno completo.

L’evento, che si ripete raramente, rappresenta un’occasione imperdibile per osservare un fenomeno che ha affascinato l’umanità per secoli. Non è solo un momento di bellezza naturale, ma anche un’opportunità per riflettere sulla nostra posizione nell’universo, mentre la Terra, la Luna e il Sole si allineano in un raro gioco di luci e ombre.

Gli appassionati sono invitati a prepararsi con binocoli o telescopi, per godere appieno delle fasi iniziali dello spettacolo che, per chi avrà la fortuna di osservarlo, resterà impresso nella memoria.