“Dopo la favola” di Alessia Iuliano arriva a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. Dopo il successo della prima presentazione a Termoli e la partecipazione nell’ambito della manifestazione culturale Il Borgo delle Donne, Dopo la favola, la più recente raccolta poetica di Alessia Iuliano, vincitrice del Premio Villa delle Ginestre 2024, approda ora nello storico Palazzo Norante di Campomarino. L’evento, previsto per domenica 30 marzo alle ore 18, è organizzato dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e vedrà l’autrice in dialogo con la direttrice Ilaria Massariello.

Dopo la favola è un’opera che esplora con incisività il confine tra il disincanto e la rinascita, tra la perdita e la consapevolezza. La poesia di Iuliano si muove in una tensione continua tra un lirismo acceso e un’inclinazione sapienziale che non si chiude mai in una narrazione autoreferenziale, ma apre sguardi vasti sul vivente. Nei suoi versi, l’amore, la memoria e l’identità si intrecciano in immagini potenti e in una ricerca che non cede alla mera elegia ma si fa strumento di indagine e rivelazione.

Per la profondità delle tematiche trattate e per la sua accessibilità, Dopo la favola ha avuto anche il merito di essere adottato nell’ambito della settimana Libriamoci 2025, promossa dal Centro per la Lettura e per il Libro. In questa occasione, l’Istituto Achille Pace di Termoli ha ospitato un incontro in cui Alessia Iuliano ha dialogato direttamente con gli studenti delle classi medie, offrendo loro spunti di riflessione sul valore della poesia e la necessità di uno sguardo “poetico” sul mondo.

Alessia Iuliano, nata a Termoli nel 1995, è una voce poetica che si è imposta con originalità nel panorama letterario contemporaneo. Laureata in Musicoterapia, con una formazione che abbraccia anche l’illustrazione e la pedagogia, ha pubblicato in passato le raccolte Non Negare Nessuno (2016) e Ottobre nei viavai (2018), oltre a collaborare con riviste letterarie come Pangea e clanDestino. Con Dopo la favola, edito da Capire Edizioni, l’autrice prosegue il suo percorso di scrittura con una raccolta intensa, che ha già ricevuto importanti riconoscimenti.

Oltre alla scrittura, Iuliano si dedica attivamente alla formazione, conducendo laboratori poetici a sfondo educativo. Tra questi, Incanta Poesia – Laboratorio di Poesia (e Magia), la cui prima edizione si è svolta a Termoli presso la libreria L’Ora d’Aria ed era rivolta agli adolescenti. La seconda edizione, attualmente in corso, si tiene a Larino presso il Centro Culturale AFRA ed è dedicata agli adulti.

L’incontro a Palazzo Norante rappresenta un’ulteriore occasione per approfondire la poetica della Iuliano e il valore della sua ultima opera. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare dalla viva voce dell’autrice la genesi del libro, le ispirazioni che l’hanno guidata e il significato che questa raccolta assume nel suo percorso artistico e umano.

L’appuntamento è per il 30 marzo, alle ore 18, presso Palazzo Norante, Corso Skanderberg, 6, Campomarino. Un evento da non perdere per chi ama la poesia che interroga e lascia traccia.