«Dovevo finire in un lager ma fui salvato…»

TERMOLI. Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, Ugo Foà ha incontrato i ragazzi del Majorana. Nella sua instancabile opera di testimonianza ormai quello di Termoli è diventato un appuntamento atteso: Ugo sa di trovare una platea affettuosa ed attenta e gli allievi si vedono di fronte il signore di sempre, gentile, pacato, lucido, spiritoso anche quando si parla di tragedie e di diritti negati.

Ogni volta l’incontro assume profili diversi e la familiarità rende tutto più semplice e intenso.

Il signor Foà, è stato accolto con una sorpresa: condotto in una classe del piano terra è stato fatto accomodare in un banco in prima fila: l’idea era quella di farlo sentire davvero partecipe della comunità scolastica, il ragazzo di allora in un banco di oggi accanto a ragazzi di oggi. Per un giorno Ugo è tornato a vivere tra di loro e con loro ha ascoltato la lettura di tre lavori realizzati da tre allieve della classe V Liceo delle Scienze Applicate che, sotto la supervisione della professoressa Ida Scafa, ha lavorato al progetto Storia e memoria.

Raffaella, seduta accanto ad Ugo, ha immaginato di raccontare, alla pagina di un diario, la lezione della maestra che spiegava l’orrore delle leggi razziali nell’Italia del 1938: esse avevano precluso a tanti bambini ebrei come Ugo, allora di dieci anni, di frequentare il primo ginnasio. Raffaella racconta al diario la sua incredulità e quella dei suoi compagni alle parole della maestra, la necessità di fare domande per capire, la vicinanza al nuovo e taciturno compagno, Ugo, che ascolta e non risponde, familiarità nata improvvisamente da quel dolore condiviso, da quella compassione che include, che nasce spontanea in tutti i ragazzi di fronte all’orrore insensato di una guerra e alla sofferenza provocata da pregiudizi e discriminazioni.

Giulia invece ha immaginato di essere una maestra di oggi che deve spiegare ad una quinta elementare, l’età di Ugo nel 1938, la persecuzione degli ebrei: ha usato una fiaba, una brutta fiaba, come dice lei stessa, in cui gli ebrei diventano elfi perseguitati da uno stregone malvagio

Chiara legge un racconto inventato da lei in cui si parla di un bambino ebreo deportato in un campo di concentramento, della disumanizzazione a cui vengono sottoposti tutti e che forse rende quella tragedia più… sopportabile, come se la si osservasse dal di fuori, come se non fosse reale.

Ormai sorridere era doloroso, piangere era pericoloso, fermarsi o cadere vietato… C’era una volta un bambino senza età e senza nome. C’era una volta un bambino

La storia ha un finale aperto: chissà se quel bambino si è salvato? sarà riuscito a sopravvivere fino alla liberazione? Ugo Foà è stato più fortunato di lui, se di fortuna si può parlare in quell’orrore: nei giorni in cui ci sarebbe dovuto essere a Napoli il primo rastrellamento, la città è insorta in quelle epiche quattro giornate passate alla Storia che fecero del popolo della città un popolo di eroi anonimi.

Ugo Foà ha ascoltato con attenzione, visibilmente commosso: i ragazzi hanno voluto, con questa accoglienza, offrirgli una sorta di risarcimento per i 1000 giorni di scuola da lui persi e sicuramente la loro intenzione è stata compresa ed apprezzata.

L’incontro è proseguito in auditorium: Ugo ha trovato una platea calorosa che lo ha accolto con un tifo da stadio, un Ugo! Ugo ! che lo ha divertito molto. Un allievo ha eseguito al clarinetto il tema di Nicola Piovani tratto dal film “La vita è bella”, sono seguiti i saluti ufficiali della dirigente Maria Maddalena Chimisso e poi, finalmente, ha parlato lui. Il suo intervento è stato lucido, vero e struggente, triste di una tristezza che nemmeno i suoi 97 anni hanno saputo mitigare. I ragazzi ascoltavano presi. Hanno fatto domande a cui Ugo ha risposto con garbo e precisione e poi, su invito della figlia di Ugo, Marina, che sempre lo accompagna, è stato fatto una sorta di brainstorming: chi voleva, avrebbe potuto dire la prima parola che gli era venuta in mente dopo aver ascoltato Ugo: consapevolezza, coraggio, gentilezza, rispetto, diritti, libertà, resistenza, rinascita sono state le parole pronunciate dalla platea.

Le classi del Liceo Artistico, presenti all’incontro, hanno concluso l’evento con la presentazione di un quadro da loro realizzato: Adriana ha spiegato perfettamente come la rappresentazione delle minoranze perseguitate, ognuna individuata da un colore, come la disumanizzazione del campo di concentramento, affidata al colore grigio, dessero al quadro una valenza simbolica profonda ma chiara, con la forza espressiva che solo l’arte può avere. Un’allieva seduta in prima fila, Sara, era intenta a disegnare, durante tutto l’incontro: ha prodotto un ritratto a matita di Ugo di cui ha saputo cogliere soprattutto la serenità e la dolcezza. Il ritratto è stato regalato all’ospite come segno del valore aggiunto di cui il Majorana, grazie al Liceo Artistico, può disporre.

Una giornata davvero intensa, sicuramente essa rimarrà impressa anche nella mente di Ugo Foà: il Majorana ha cercato di condividere ed “alleggerire” il peso del suo dolore, rassicurandolo del fatto che nulla dell’instancabile lavoro svolto nelle scuole andrà mai perso o sarà stato speso invano.