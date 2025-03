Erasmus+: studenti spagnoli tra scuola e lavoro

TERMOLI. Erasmus+: studenti internazionali in visita a Termoli per un’esperienza di scambio e formazione. Nell’ambito del progetto Erasmus+, un gruppo di studenti e docenti della Ipep Huelva, provenienti dalla Spagna, sta trascorrendo una settimana a Termoli per conoscere da vicino il sistema scolastico e lavorativo del territorio. Tra le tappe previste, hanno dedicato due giornate al Centro di formazione professionale Scuola e Lavoro, partecipando ad attività formative e incontrando realtà professionali di riferimento. La prima giornata è stata incentrata sulla conoscenza reciproca e sulle attività laboratoriali. Dopo una presentazione ufficiale e una mostra fotografica dedicata ai progetti della scuola, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con gli allievi dell’Ipep, condividendo esperienze e percorsi di studio. Successivamente, hanno preso parte ai laboratori di Meccanica e Acconciatura, due settori di grande rilevanza formativa, per sperimentare tecniche e metodologie pratiche. Nella seconda giornata, l’attenzione si è spostata sul legame tra scuola e mondo del lavoro, con incontri dedicati a esperienze professionali di successo. Gli studenti hanno conosciuto il maestro Cleofino Casolino, artista e artigiano, che ha raccontato il suo percorso creativo. Hanno poi ascoltato la testimonianza di Anna Maria Alfieri, una professionista ed ex docente, che ha illustrato la sua evoluzione professionale dall’acconciatura alla moda, dimostrando la trasversalità delle competenze acquisite. A chiudere la giornata, la visita a un’importante azienda meccanica del territorio, dove i partecipanti hanno incontrato ex studenti oggi impiegati nella Simpro, realtà di rilievo nel settore automotive. Un’occasione per comprendere il valore della formazione tecnica e le opportunità offerte dal mercato del lavoro locale. «Il confronto tra scuole di diversi Paesi è un’occasione di crescita non solo per gli studenti, ma anche per i docenti. Il riscontro degli ospiti è stato davvero ottimo: hanno partecipato con entusiasmo e curiosità a tutte le attività che abbiamo proposto», ha dichiarato Patrizia Santella, direttore di Scuola e Lavoro. L’incontro tra culture, esperienze e prospettive diverse lascia un segno profondo in chi vi prende parte. Sono questi momenti a rendere la formazione un viaggio ricco di opportunità, capace di aprire nuove strade e ispirare il futuro.