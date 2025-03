Escursione al bosco Fantine nella giornata delle foreste

CAMPOMARINO. Le foreste, i boschi, gli alberi oltre a fornire cibo, energia, reddito e occupazione, favoriscono la fertilità del suolo, proteggono le risorse idriche e offrono habitat per la biodiversità, compresi importanti impollinatori e, contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici immagazzinando carbonio.

La Giornata Internazionale delle Foreste si celebra ogni 21 marzo è stata istituita nel 2012, essa ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo fondamentale che le foreste svolgono non solo nella fornitura di legname e prodotti non legnosi (frutti di bosco, funghi, resine, ecc.), ma anche nella fornitura di servizi ecosistemici quali controllo dell’erosione, conservazione della biodiversità, regolazione del clima e nel fornire mezzi di sussistenza a centinaia di milioni di persone.

Ambiente Basso Molise la celebra il 22 marzo presso il CEA Fantine a Campomarino con una escursione nel bosco con una serie di eventi volti a sensibilizzare grandi e piccini sul ruolo cruciale delle foreste nel nostro ambiente.

“Quello che le foreste dicono” sarà una visita guidata divergente e, per chi ama la fotografia, scoprire un mondo attraverso “lenti” diverse, dove ogni incontro si trasforma in un’opportunità unica di apprendimento e meraviglia. Gli animali sono sempre intorno a noi nei boschi, ma spesso non sappiamo neanche che ci sono, si nascondono nella fitta boscaglia, sugli alberi o escono solo di notte. Nel riconoscere le impronte, piume, borre o escrementi si potrà scoprire di che tipo di animale si tratta. Ma andremo alla ricerca di un animale in particolare la cui adattabilità, la velocità, la socialità, la territorialità, la dispersione, l’ottimizzazione dell’energia, fanno di lui un grande predatore.

L’escursione è gratuita ed il percorso è adatto a tutti, inizio ore 1. Info: 351.5035633.