Il circolo Anpi in sala consiliare: verso il 25 Aprile

TERMOLI. La sezione Anpi di Termoli torna in pubblico dopodomani, giovedì 20 marzo, alle ore 10.30 nella sala consiliare del Comune di Termoli si terrà una conferenza stampa di presentazione delle prossime iniziative dell’associazione.

Sarà un’occasione per far conoscere e diffondere gli obiettivi che l’Anpi si prefigge e per illustrare l’organizzazione della giornata del 25 aprile, Festa di Liberazione ormai prossima, che l’Anpi intende onorare come già l’anno scorso con attività culturali e conviviali per tenerne viva la memoria storica e condividerla soprattutto con le giovani generazioni.

Saranno anche spiegate le modalità di iscrizione per partecipare al tesseramento 2025 e accostarsi ad una realtà che non è solo ricordo e commemorazione, ma fattivo impegno civico e sociale pienamente radicato nel nostro presente.

A darne notizia è stato il presidente della sezione Anpi di Termoli, Roberto Carluccio.