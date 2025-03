Incontro con la poesia: ‘Dopo la favola’ di Alessia Iuliano

CAMPOMARINO. L’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali è lieta di rinnovare l’invito all’incontro dedicato alla poesia contemporanea, in programma stasera, domenica 30 marzo, alle ore 18 presso i locali del Palazzo Norante, Corso Skanderbeg 6, Campomarino.

L’evento vedrà protagonista Alessia Iuliano, autrice della raccolta poetica Dopo la favola (Capire Edizioni, 2025), che dialogherà con Ilaria Massariello, Direttrice dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali.

Dopo la favola è un’opera che attraversa le profondità del linguaggio poetico con versi che bruciano d’amore e di interrogativi. Articolata in cinque sezioni, la raccolta si muove tra desiderio e perdita, infanzia e viaggio, luce e mare, con una scrittura intensa che alterna il lirismo alla riflessione esistenziale. L’opera si distingue per l’uso evocativo del fuoco e del vento, della memoria e del tempo, e per la capacità di trasformare le domande in immagini potenti e coinvolgenti.

Termoli, città natale della poetessa, affiora nei versi come un luogo di ritorno e di scoperta, dove il mare e la luce si fanno elementi di un’esperienza poetica che accoglie il lettore in un viaggio dentro l’essenza stessa della vita e dell’amore.

L’incontro sarà un’occasione preziosa per approfondire il valore della poesia contemporanea e per ascoltare direttamente dalla voce dell’autrice il significato e la genesi della sua opera.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Vi aspettiamo per un incontro di poesia e riflessione!

#IncontroConLaPoesia #DopoLaFavola #AlessiaIuliano #LetteraturaContemporanea #Poesia #CentroServiziCulturali