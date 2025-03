Intelligenza artificiale, Antonello Caterino sale in cattedra

TERMOLI. Un webinar per presentare il test Foxp2: grazie a questa innovativa tecnologia, sviluppata dal professor Antonello Fabio Caterino, CEO dell’Istituto Nazionale di Linguistica Forense e professore a contratto presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti, è possibile analizzare indicatori linguistici come ricchezza lessicale, complessità sintattica, coerenza testuale e fluidità del parlato. Attualmente, una versione avanzata del test è in fase di sviluppo, con l’integrazione di intelligenza artificiale per migliorarne ulteriormente la precisione predittiva.

Il test FOXP2 e le sue applicazioni saranno al centro del webinar “Nuove frontiere linguistico-computazionali a servizio della medicina predittiva: il test FOXP2”, che si terrà martedì 25 marzo 2025 alle ore 17:30 sulla piattaforma Microsoft Teams. L’evento, gratuito e aperto a tutti, vedrà la partecipazione di importanti esperti del mondo accademico e scientifico, tra cui:

Professor Antonio Felice Uricchio, presidente dell'Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

Professor Eugenio Guglielmelli, magnifico rettore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma

Avvocato Claudio Caldarola, esperto in diritto dell'innovazione e intelligenza artificiale, presidente di GP4AI

Professoressa Laura Sabrina Martucci, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coordinatrice del master TPR

, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coordinatrice del master TPR Dottor Piero Pescetelli, cardiologo presso l’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone

Il professor Caterino presenterà in anteprima il test FOXP2, che ha già ottenuto una domanda di brevetto presso la Camera di Commercio di Campobasso, a testimonianza dell’importanza dell’innovazione scientifica anche a livello territoriale.

Per partecipare al webinar, basta collegarsi al seguente link su Microsoft Teams.