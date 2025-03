‘Into-it’ vola a Roma: il team del Majorana alla premiazione dei Tlc Games

TERMOLI. Dopo aver conquistato la prima fase dei Tlc Games, il team Into-it, composto da Andrea Bavota, Antonio Melchiorre, Giuseppe Camerino, Diego Da Silva, Lorenzo Pizzella e Matteo Morricone, affiancato dal professor Ciliberto, ha ricevuto un importante riconoscimento: un invito ufficiale a Roma, presso il Talent Garden, per la cerimonia di premiazione.

Il prossimo 7 aprile, i ragazzi si recheranno nella Capitale per prendere parte all’evento che celebra i migliori progetti presentati al concorso nazionale organizzato dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT). Un’opportunità unica per il team, che avrà modo di presentare il proprio lavoro e confrontarsi con esperti del settore delle telecomunicazioni e dell’innovazione tecnologica.

Il progetto “Into-it“, che unisce tecnologia e percezione umana in un innovativo sesto senso digitale, ha colpito la giuria per la sua originalità e il suo potenziale. Dopo il successo della prima fase, l’invito a Roma rappresenta un’ulteriore conferma del valore del lavoro svolto dai ragazzi della 5A e 4B dell’istituto Majorana indirizzo Automazione, che hanno saputo combinare ingegno, creatività e passione per la tecnologia.

La cerimonia di premiazione al Talent Garden, uno dei più importanti hub dell’innovazione in Italia, sarà un momento di grande visibilità per il team, che avrà l’occasione di entrare in contatto con professionisti, startup e aziende del settore.

La partecipazione all’evento romano non è solo un premio per il talento dimostrato, ma anche un’occasione per il futuro accademico e professionale di questi giovani innovatori. Andrea, Antonio, Giuseppe, Diego, Lorenzo e Matteo si preparano così a vivere un’esperienza indimenticabile, portando con sé l’orgoglio della loro scuola e della loro comunità.

Ora non resta che attendere il 7 aprile per celebrare questo importante traguardo!