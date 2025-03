La Battaglia di Termoli nella serie Bbc “Sas: Rogue Heroes”

TERMOLI. La Battaglia di Termoli in una serie in onda sulla Bbc, unica pecca: le scene realizzate in Croazia e non nel nostro territorio, quanto conta – in negativo – non avere la Film Commissione in Molise.

A darne conto, ovviamente, visto il suo profilo professionale, è chi ha fatto da stimolo continuo affinché il Molise colmi questa lacuna: Pierfrancesco Citriniti.

«Sto vedendo la seconda stagione di “Sas: Rogue Heroes” e ancora non mi riprendo dall’entusiasmo: la puntata n3 e la puntata n4 sono tutte incentrata sulla battaglia di Termoli!

Sì, avete capito bene! La serie racconta le incredibili operazioni del Sas in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e, in particolare, lo scontro epico per il controllo della nostra amata Termoli. Scene d’azione mozzafiato, tensione alle stelle e un realismo incredibile nel mostrare la resistenza italiana e la determinazione di questi soldati d’élite. La serie è trasmessa su Bbc One (e disponibile anche in streaming su Bbc iPlayer), quindi se potete, non perdetevela!

Unica pecca? Le scene ambientate a Termoli non sono state girate davvero lì, ma in Croazia, in location come Slap Sopot, Pican e Savicenta, che hanno ricreato alla perfezione l’atmosfera dell’epoca. È qui che viene spontanea una riflessione: quanto sarebbe stato importante girare in Molise? Non solo per una questione di autenticità storica, ma anche per l’impatto economico e culturale che una produzione internazionale può avere su un territorio.

Questo dimostra che il Molise ha bisogno di una Film Commission seria ed efficiente, capace di attrarre produzioni cinematografiche e televisive. Quante altre occasioni dobbiamo perdere prima di capire che il cinema è una straordinaria vetrina per il territorio? Immaginate Termoli e il Molise raccontati in tutto il mondo, con le sue bellezze paesaggistiche e la sua storia valorizzate sullo schermo. Sarebbe una spinta incredibile sia a livello turistico che occupazionale.

SAS: Rogue Heroes 2 è un MUST per chi ama la storia e l’azione, ma ci lascia anche con una domanda: quando smetteremo di farci sfuggire queste opportunità?»