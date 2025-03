“La cena di San Giuseppe”, Peppino e il suo rituale di amicizia

GUGLIONESI. Ogni anno, il 19 marzo, un gruppo di amici si riunisce per una tradizione che ormai è diventata un appuntamento imperdibile: la cena di San Giuseppe. Da anni, infatti, questi uomini si ritrovano per festeggiare insieme, ma non a casa di qualcuno. No, questa è una cena speciale, una cena fuori! Il ristorante è la loro “tavola del cuore”, dove si scambiano risate, racconti e, naturalmente, buon cibo.

Ma come è nata questa tradizione? L’idea, ormai consolidata, è venuta anni fa a Giuseppe Aristotile, per tutti semplicemente Peppino del Bar 77 di Guglionesi. Era una serata come tante, in un bar che più che un semplice luogo di ritrovo, è un punto di riferimento per tutta la comunità. Peppino, con la sua solita verve e la passione per la convivialità, un giorno ha proposto ai suoi amici di organizzare una cena per festeggiare insieme San Giuseppe, un’occasione che sarebbe diventata una sorta di appuntamento fisso, un modo per mantenere vivi i legami e dare a quella data un significato tutto speciale. Così è nato tutto, tra un caffè e una risata, e da allora il 19 marzo è diventato il giorno in cui ritrovarsi, anno dopo anno, sempre con la stessa voglia di stare insieme.

Ogni anno, la cena ha luogo in un ristorante diverso, sempre scelto con cura per garantire il massimo del gusto e del comfort. E se c’è una cosa che non manca mai, sono le risate. Le chiacchiere vanno avanti fino a tarda sera, tra un piatto prelibato e l’altro, e ogni aneddoto, vecchio o nuovo, è l’occasione per ridere insieme. Peppino, che a ogni incontro diventa un po’ il “conduttore” della serata, è sempre pronto a fare la sua parte, magari con qualche battuta o ricordando vecchie storie di Guglionesi che fanno da colonna sonora alla serata.

Con il cuore pieno di gratitudine e con la consapevolezza che quello è il momento per celebrare qualcosa di più grande di una cena: l’amicizia che resiste nel tempo, la stessa che si nutre di piccoli gesti e grandi sorrisi.

E così, mentre le portate si susseguono e i brindisi si moltiplicano, il 19 marzo si trasforma in un’occasione per onorare non solo San Giuseppe, ma anche quella tradizione che continua a unire vecchi amici, che magari non si vedono ogni giorno, ma che trovano sempre il modo di essere insieme. La cena di San Giuseppe è una conferma che, anche nella routine della vita, ci sono momenti che valgono più di qualsiasi altra cosa.

E alla fine della serata, quando è ora di salutarsi, tutti promettono di ritrovarsi l’anno prossimo, con la stessa voglia di stare insieme e lo stesso spirito di sempre. Perché, come dice Peppino, “San Giuseppe ci unisce e la cena fuori è il nostro modo di dire grazie alla vita… e a un altro anno di amicizia!”.

Alberta Zulli