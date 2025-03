«La diversità non è un limite, a voi ragazzi questa eredità»

MONTENERO DI BISACCIA. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha preso parte, a Montenero di Bisaccia, alla cerimonia di intitolazione dell’Istituto Omnicomprensivo a Sammy Basso, evento a cui ha preso parte, in collegamento dal Ministero, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Sammy Basso, insieme ai suoi genitori, presenti a Montenero, ha fondato l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso e ha conseguito due lauree, diventando biologo molecolare, studio grazie al quale ha dato un contributo importante alla ricerca per curare la Progenia.

Il presidente Francesco Roberti, nel salutare i genitori di Sammy Basso, ha voluto ricordarlo con una sua frase: “Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni, e l’ho vissuta da semplice uomo, con i momenti di gioia e i momenti difficili, con la voglia di fare bene, riuscendoci a volte e a volte fallendo miseramente. Fin da bambino, come ben sapete, la progenia ha segnato profondamente la mia vita, sebbene non fosse che una parte piccolissima di quello che sono, non posso negare che ha influenzato molto la mia vita quotidiana e, non ultime, le mie scelte”.

“Questo è uno degli insegnamenti più importanti che ci ha lasciato Sammy Basso – La diversità non è mai un limite, anzi rappresenta un valore aggiunto che arricchisce le esperienze, permettendo di vedere il mondo da prospettive differenti, creando opportunità di crescita e miglioramento per tutti. A voi ragazzi – rivolgendosi agli studenti – questa importante eredità”.