«La fiera del primo sabato del mese è sempre più positiva e attrattiva»

TERMOLI. Colori, suoni e profumi grazie alla tradizionale “Fiera del primo sabato del mese”.

L’appuntamento ha richiamato molti visitatori, sia locali che dei paesi limitrofi. La fiera, sempre in piazza del Papa, è diventata uno degli eventi più attesi della città.

Tra le bancarelle disposte lungo le strade, i visitatori possono trovare una varietà di prodotti, dalla moda agli accessori, dall’artigianato ai prodotti locali, spesso accompagnati da un’atmosfera vivace e conviviale. Il mix di oggetti non alimentari, vestiti, scarpe e articoli per la casa rende la fiera una meta imperdibile per chi cerca occasioni di shopping, ma anche per chi vuole vivere l’autenticità della cultura molisana.

La fiera rappresenta un importante punto di incontro per la comunità locale, ma anche un’ottima occasione per scoprire le tradizioni e la gastronomia del territorio, con alcuni stand che propongono anche prodotti tipici. Non è solo una fiera commerciale, ma un evento che celebra la vita di paese, il contatto diretto tra produttori e consumatori, e l’incontro fra le generazioni.

«La giornata è stata molto favorevole anche grazie alle condizioni climatiche. La fiera è sempre più positiva e attrattiva» dichiata Angelo Gioia, rappresentante Ana-Ugl.