La Fondazione MillenniuM Ets assume la gestione del Teatro Verde

TERMOLI. La cultura e l’arte come motore di sviluppo per la comunità. Con l’ingresso ufficiale della Fondazione MillenniuM ETS nella gestione del Teatro Verde di Termoli, la città si prepara a vivere una nuova stagione culturale ricca di eventi, iniziative sociali e progetti inclusivi.

«La Fondazione MillenniuM ETS è lieta di annunciare che in data odierna è stata ufficialmente sottoscritta la Convenzione per la Concessione in Uso del Teatro Verde di Termoli, situato all’interno del Parco Comunale G. La Penna. Questo importante accordo segna l’inizio di una nuova fase per il Teatro, che diventerà un centro culturale e artistico di riferimento per la città e per l’intero territorio.

Nei prossimi mesi, da marzo a maggio, la Fondazione si impegnerà a realizzare interventi di bonifica dell’intera area, con operazioni di pulizia degli spazi e il ripristino delle strutture, al fine di preparare il Teatro Verde alla nuova Stagione Estiva 2025. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità un luogo sicuro, accogliente e perfettamente funzionante per la realizzazione di eventi e attività culturali.

Parallelamente, è già iniziata la programmazione della stagione 2025, la prima sotto la gestione della Fondazione MillenniuM. Il calendario prevede un’ampia offerta di spettacoli musicali, teatrali e di cabaret, pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età e offrire occasioni di intrattenimento di alta qualità.

Ma il Teatro Verde non sarà solo un palcoscenico per lo spettacolo. La Fondazione MillenniuM ETS intende trasformarlo in un vero e proprio polo culturale e sociale, un luogo di aggregazione in cui verranno promossi progetti inclusivi, laboratori creativi e iniziative educative. L’obiettivo è quello di rendere il Teatro uno spazio aperto e accessibile a tutti, dove l’arte e la cultura si intrecciano con il valore della condivisione e dell’inclusione sociale.

Nell’ottica inclusiva che caratterizza la sua missione, la Fondazione MillenniuM ETS sarà aperta a ogni collaborazione con associazioni e realtà locali, favorendo sinergie per la realizzazione di attività condivise e progetti di valore per la comunità. Nell’immediato, l’attività di collaborazione e cooperazione vedrà realizzato il calendario dell’estate 2025 grazie al supporto e alla collaborazione con la Top Show Live per gli eventi musicali e per il supporto generale del Services, e dell’Associazione Frentana Teatri per gli appuntamenti teatrali.

Con questa nuova gestione, la Fondazione MillenniuM ETS conferma il proprio impegno nella promozione della cultura, dell’arte e della solidarietà, contribuendo a rendere Termoli un punto di riferimento per la creatività e l’inclusione».